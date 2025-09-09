كوريا الشمالية تحقق قفزة صاروخية.. اختبار ناجح لـ«محرك عالي الدفع بالوقود الصلب»

أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية، إجراء اختبار أرضي لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون، في خطوة اعتبرتها البلاد “استراتيجية بالغة الأهمية” لتحديث قدراتها الدفاعية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري، أشرف شخصيًا على الاختبار الذي جرى في الثامن من سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية لتحول كبير في توسيع وتعزيز القدرات النووية الاستراتيجية للبلاد.

وشدد كيم على أن تطوير محرك الوقود الصلب باستخدام ألياف الكربون يعد خطوة مركزية في مسار تحديث تكنولوجيا الدفاع، ويعكس استراتيجية الحزب والحكومة في تعزيز القوة النووية الكورية الديمقراطية، مع تحديد سلسلة من المهام المستقبلية لتعزيز هذا التوجه.

وتأتي هذه التجربة في سياق امتلاك كوريا الديمقراطية قدرات صاروخية متقدمة، تشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ فرط صوتية يمكنها حمل رؤوس نووية، ما يجعلها واحدة من الدول القليلة في العالم التي طورت منظومات صاروخية متنوعة ومتقدمة.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية سبق وأن أعلنت عن إطلاق قمر صناعي للتجسس باسم “مانريغيون-1” باستخدام صاروخ جديد من طراز “تشخوليما-1″، في خطوة تؤكد استمرارها في توسيع قدراتها الفضائية والصاروخية على حد سواء.