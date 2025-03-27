كوريا الشمالية تختبر أحدث المسيرات بتقنيات «الذكاء الاصطناعي»

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، “على اختبار أحدث طائرة استطلاع بدون طيار جديدة ومسيرات هجومية انتحارية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن “المسيرات الجديدة تتمتع بتقنيات مدمجة تسمح لها بتتبع ومراقبة مختلف الأهداف الاستراتيجية”.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، “قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعمال البحث التي أجرتها جمعية تكنولوجيا الطائرات المسيرة وفريق البحث والحرب الإلكترونية يومي 25 و26 مارس”.

ووفق الوكالة، “اطلع “كيم جونغ أون”، على أنواع جديدة من طائرات الاستطلاع المسيرة وطائرات الكاميكازي الهجومية المسيرة، التي طورتها وأنتجتها معاهد البحوث والشركات التابعة لجمعية تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وشاهد تجاربها”.

وبحسب الوكالة، “أعطى “كيم جونغ أون”، تقييما مهما للفعالية العسكرية والقيمة الاستراتيجية لطائرات الاستطلاع المسيرة الاستراتيجية، التي يجري تحسين خصائصها، وطائرات الكاميكازي المسيرة، المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة”.

وأكدت الوكالة، أن “الاختبارات أثبتت الخصائص المبتكرة لأحدث طائرة استطلاع استراتيجية بدون طيار، مع قدرة بحث تسمح لها بمراقبة مختلف الأهداف الاستراتيجية وتحركات العدو في البر والبحر”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم أيضا إظهار قدرة الضرب لمسيرات الكاميكازي، المصممة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام الهجومية التكتيكية”.

ووفق الوكالة، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، “عن دعمه الكامل للخطط الجديدة لدمج المركبات الجوية غير المأهولة، ووافق على الاقتراح الخاص بزيادة القدرة الإنتاجية”.