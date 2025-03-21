كوريا الشمالية تختبر أحدث «نظام صاروخي مضاد للطائرات»

في تجربة لأحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات، “اختبرت جمهورية كوريا الشمالية “الديمقراكطية”، “نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات”.

وبحسب إذاعة “صوت كوريا”، قال بيان الإدارة العامة “للقوات الصاروخية الكورية الشمالية”: “في يوم 20 مارس، أجرت الإدارة العامة للصواريخ إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات، من طراز جديد، بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة”.

وأكدت أن “مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد”.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، “إلى أن إدارة الصواريخ في البلاد أجرت اختبار الإطلاق التجريبي، بهدف “فحص الأداء الشامل” للنظام الصاروخي الذي يجري إنتاجه على نطاق واسع في مؤسسة لصناعة الذخائر”.

وقالت الوكالة، إن الزعيم “كيم جونغ-أون”، “أشرف على الاختبار إلى جانب أعضاء رئيسيين في اللجنة العسكرية المركزية للحزب”، مدعية أن “الاختبار أثبت أن استجابة الصاروخ القتالية السريعة “متميزة” و”جديرة بالثقة للغاية”.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن كيم، قال إن “جيش البلاد سيجري تجهيزه بنظام أسلحة دفاعية رئيسية أخرى ذات أداء قتالي جدير بالثناء”، معربا عن “امتنانه لمجموعة الأبحاث المسؤولة ومؤسسة صناعة الذخائر ذات الصلة لتعزيز القدرة الدفاعية الوطنية”.

هذا “وحضر الاختبارات إلى جانب زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري”.