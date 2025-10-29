كوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة وتؤكد تمسكها بقدراتها النووية

أعلنت إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) أنها أجرت، أمس الثلاثاء، اختبارًا ناجحًا لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من فئة “بحر-سطح” في البحر الأصفر (الغربي).

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار جرى تحت إشراف باك جونغ تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين، بينهم كيم جونغ سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية، وجانغ تشانغ ها، المدير العام لإدارة الصواريخ، إضافة إلى نائب قائد تسليح البحرية ومهندسين من أنظمة الأسلحة البحرية.

وأوضح البيان أن الصواريخ، التي طُوّرت خصيصًا للإطلاق من السفن، أُطلقت عموديًا وحلّقت لأكثر من 7800 ثانية وفق المسار المحدد فوق البحر الغربي، قبل أن تصيب هدفها بدقة عالية.

وأكد باك جونغ تشون أن “كوريا الديمقراطية تحقق إنجازات مهمة في تحويل قواتها النووية إلى قوة عملية ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب”، مضيفًا أن “الاختبارات المتواصلة تهدف إلى التحقق من موثوقية القدرات الهجومية الاستراتيجية وإثبات فعاليتها أمام الأعداء”.

وشدد على أن “الردع القائم على قوة هجومية قوية هو أرقى أشكال الردع والدفاع”، داعيًا إلى “تعزيز القدرات القتالية النووية باستمرار”.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الكوريين تابعوا في اليوم نفسه تدريبات طاقم المدمّرتين “تشوي هيون” و”كانغ غون” على تشغيل السفن وأنظمة أسلحتها، في إطار مهام جديدة لتعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية.

وفي سياق متصل، جددت بيونغ يانغ على لسان نائب وزيرة خارجيتها كيم سون غيونغ تمسكها بقدراتها النووية، مؤكدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “التخلي عن الأسلحة النووية يعني التخلي عن السيادة والوجود الوطني”، مضيفًا: “لن نتخلى عن قدراتنا النووية تحت أي ظرف من الظروف”.

وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية في فيينا قد أصدرت بيانًا سابقًا أكدت فيه أن وضع البلاد كدولة نووية “أصبح لا رجعة فيه”، منتقدة ما وصفته بـ”التدخل الأمريكي السافر” في ملفها النووي خلال جلسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية، بعد سلسلة من التجارب الصاروخية المتقدمة التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرًا، شملت إطلاق القمر الصناعي التجسسي مانريغيون-1 بصاروخ جديد من طراز تشخوليما-1، وتصريحات الزعيم كيم جونغ أون التي شدد فيها على أن “الاستعداد للحرب النووية بات المهمة الرئيسية للدولة”.