كوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة

أجرت كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ كروز استراتيجي وصاروخ جديد مضاد للطائرات.

وحسب وكالة يونهاب، “أجرت إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية، اختبار الرأس الحربي المصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي “هواسال-1 را-3″، كما قامت بتجربة إطلاق صاروخها الجديد المضاد للطائرات “بيولجي-1-2” في البحر الأصفر”، مشيرة إلى أنه “تم تحقيق “هدف معين” من خلال الإطلاق التجريبي”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: “كان كلا الاختبارين جزءًا من الأنشطة المعتادة للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها من أجل التطور السريع للتكنولوجيات ، ولا علاقة لهما بالوضع المحيط”.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها “بيونغ يانغ” على صاروخها اسم “بيولجي” الذي يعني “النيزك” باللغة الكورية، ويمثل الاختبار الصاروخي الذي أجري سادس إطلاق صاروخ كروز لكوريا الشمالية هذا العام.

وكانت كوريا الشمالية، أجرت في فبراير الفائت، ما أسمته “اختبار قوة رأس حربي كبير للغاية لصاروخ كروز” واختبرت إطلاق نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات في البحر الأصفر في اليوم السابق.

كما قالت كوريا الشمالية في يناير الفائت، إنها أجرت مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي “هواسال-2″، للتحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرتها الاستراتيجية على الضرب.