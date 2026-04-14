كوريا الشمالية تختبر «صواريخ كروز»: تعزيز الردع النووي أولوية قصوى

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجارب جديدة لصواريخ كروز استراتيجية وصواريخ مضادة للسفن الحربية، أُطلقت من مدمرة بحرية، في أحدث استعراض للقوة العسكرية البحرية لبيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية المركزية.

وأوضحت الوكالة أن التجارب نُفذت يوم الأحد، حيث حلّقت صواريخ كروز الاستراتيجية لمدة تقارب 7900 ثانية، أي أكثر من ساعتين، بينما حلّقت الصواريخ المضادة للسفن لمدة نحو 2000 ثانية، أي ما يعادل 33 دقيقة، قبل إصابة أهدافها بدقة وفق الرواية الرسمية.

وأُطلقت الصواريخ من المدمرة “تشوي هيون”، إحدى أحدث القطع البحرية في ترسانة كوريا الشمالية، في خطوة تعكس توجهًا متسارعًا لتعزيز القدرات البحرية ضمن برنامج التحديث العسكري الذي يقوده كيم جونغ أون.

وتظهر صور رسمية صواريخ تنطلق من السفينة مع ألسنة لهب برتقالية، بينما بدا كيم وهو يتابع عمليات الإطلاق من مسافة قريبة برفقة قيادات من البحرية، في مشهد يعكس رسائل ردع واضحة موجهة للخارج.

كما أفادت الوكالة بأن الزعيم الكوري الشمالي تلقى إحاطة حول خطط تطوير مدمرتين إضافيتين قيد الإنشاء، مع تأكيده أن جاهزية القوات الاستراتيجية قد تعززت بشكل ملحوظ.

وشدد كيم جونغ أون على أن تعزيز الردع النووي يمثل “المهمة ذات الأولوية القصوى” في المرحلة الحالية، في إشارة إلى استمرار بيونغ يانغ في تطوير قدراتها العسكرية رغم العقوبات والضغوط الدولية.