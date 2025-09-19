كوريا الشمالية تختبر مسيّرات «هجومية واستطلاعية» بتقنيات متطورة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الخميس، على اختبار أداء مجموعة من المسيرات الهجومية التكتيكية الجديدة، مؤكداً على أهمية تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات هذه الطائرات المسيرة التشغيلية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أن كيم تفقد شخصياً اختبارات الأسلحة غير المأهولة التي تم تطويرها وإنتاجها بواسطة معهد ومؤسسة تابعين لمجمع تكنولوجيا الطيران غير المأهول، وشمل الاختبار تقييم الأداء القتالي للمسيرات الاستطلاعية الاستراتيجية والتكتيكية، إضافة إلى المركبات الجوية غير المأهولة متعددة الأغراض.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار أظهر “الفعالية المتميزة” للطائرات المسيرة الهجومية التكتيكية من طراز “كومسونغ” في الاستخدام القتالي، إلى جانب القيمة الاستراتيجية العسكرية والقدرات التشغيلية العالية لمسيرات الاستطلاع الاستراتيجية.

ويُعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي تُصدره وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية حول مسيرات “كومسونغ” الهجومية التكتيكية، ما يعكس تطوراً ملموساً في استراتيجية التسليح غير المأهول في البلاد.

وخلال زيارته للاختبار، شدد كيم جونغ أون على أن “تطوير الذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية للأسلحة والمعدات غير المأهولة التي تعمل بالعنصر البشري يجب أن تكون أولوية قصوى في تحديث القوات المسلحة”، مشيراً إلى أن الطائرات المسيرة أصبحت أصولاً عسكرية رئيسية في الحروب الحديثة.

كما دعا إلى بذل “جهود أساسية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة، وتوسيع وتعزيز القدرة على الإنتاج المتسلسل لهذه الأسلحة”، معتبراً أن هذه الخطوات ضرورية لتعزيز مكانة البلاد العسكرية في ظل التحديات الراهنة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية صوراً تظهر نوعين من الطائرات المسيرة التي توصف بأنها “انتحارية” أثناء استهدافها لأهداف وهمية، في مشهد يبرز كفاءة هذه الأسلحة الجديدة.

يُذكر أن كوريا الشمالية أجرت في أغسطس ونوفمبر من العام الماضي اختبارات مشابهة لأداء مركبات جوية غير مأهولة، مما يشير إلى استمرار العمل على تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة التكتيكية والهجومية.