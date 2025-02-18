كوريا الشمالية تردّ على أمريكا: سنواصل تعزيز «قوتنا النووية»

رداً على بيان مشترك صدر في الآونة الأخيرة عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقتها ما وصفته بخطة “عتيقة وسخيفة” لنزع السلاح النووي منها”، مؤكّدة أنها “ستواصل بثبات خطتها الجديدة لتعزيز قوتها النووية”، منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقتها ما وصفته بخطة “عتيقة وسخيفة” لنزع السلاح النووي منها”.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية إن “سيؤول ستردع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات التابعة لها بشكل كامل عن ممارسة التهديدات والابتزاز من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية والعسكرية المتاحة لها”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تنفيذ خطة عفا عليها الزمن وعبثية لنزع السلاح النووي، ما أصبح الآن مستحيلًا بشكل أكبر وغير قابل للتطبيق حتى من الناحية العملية والمفاهيمية في الوقت الحاضر”.

ووصفت الوزارة الكورية “خطة نزع السلاح النووي منها بأنها “هدف قصير النظر”، قائلة إن “هذه هي قمة الغباء الذي يثير دهشة شعوب العالم، والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستيقظ بعد من الحلم القديم الفاشل المتمثل في نزع السلاح النووي”.

وأضافت: “لا يستحق الأمر التفكير في مواجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهرب من الواقع، ونحن ندين ونرفض هذا التصرف بأشد العبارات”.