كوريا الشمالية ترفض إجراء محادثات مع الولايات المتحدة

قالت دبلوماسية كبيرة في كوريا الشمالية، اليوم السبت، قبل زيارة مبعوث أمريكي لكوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ لا تشعر أن هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأن الحوار لن يكون أكثر من ”أداة سياسية“ بالنسبة لواشنطن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية قولها، إن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ لن تنجح وإن سياسة بلادها لن تتغير.

وأضافت: ”لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية“.

هذا ومن المقرر أن يزور ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية الأمريكي كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال.

من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، الأربعاء الماضي، إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الالتقاء مجددا قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم، مما سيساعد في استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

من حهته قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للصحفيين في نيويورك يوم الخميس، إن الرئيس قد يسعى لعقد قمة أخرى مع كيم على سبيل المفاجأة في أكتوبر قبل الانتخابات.