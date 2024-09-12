 كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى

في أول عملية إطلاق من نوعها منذ الأول من يوليو، أطلقت كوريا الشمالية، عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.

ونقلت وكالة يونهاب، عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، “بأنه تم رصد الصواريخ التي أطلقت من منطقة بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباح اليوم”.

ولفتت الهيئة، “إلى أن الجيش الكوري الجنوبي عزز مراقبة عمليات الإطلاق الإضافية، بينما يتبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية”.

هذا وفي وقت سابق، تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، “بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء”، وفي 2 يوليو الماضي، أجرت كوريا الشمالية، تجربة لإطلاق صاروخ باليستي تكتيكي جديد قادر على حمل رأس حربي عملاق، وتعد الرؤوس الحربية العملاقة من بين الأسلحة ذات التقنية العالية التي تعهد الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ-أون”، بتطويرها، إلى جانب تطوير قمر صناعي للتجسس وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.