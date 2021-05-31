كوريا الشمالية تعتبر واشنطن خصمها الحقيقي

أفاد مقال نشرته اليوم الاثنين، وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية، بأن بيونغ يانغ تعتقد أن خصمها الحقيقي ليست كوريا الجنوبية، وإنما الولايات المتحدة.

ويأتي المقال في سياق رد كوريا الشمالية على الاتفاق الذي توصلت إليه سيئول وواشنطن لإلغاء الاتفاقية الخاصة بتحديد مدى الصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية.

وحسب المقال الذي نقلته وكالة أنباء “نوفوستي”، فإن هذا الاتفاق يظهر أن الولايات المتحدة تستخدم حليفتها كوريا الجنوبية، لكن واشنطن هي “المحرض الرئيسي على عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف المقال: “هدفنا ليس القوات الكورية الجنوبية، وإنما الولايات المتحدة الواقعة هناك، وراء المحيط”.

وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة تعول على “تحقيق هدف الهيمنة” على حساب كوريا الجنوبية، مشددا على أن واشنطن وسيئول “أظهرتا بوضوح طموحاتهما العدوانية، لذا فليس لهما الحق في التحدث عن إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز قدرتها الدفاعية أو “انتهاكها” لقرارات الأمم المتحدة”.