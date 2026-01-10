كوريا الشمالية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة مصدرها الجارة جنوبية

اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كوريا الجنوبية بانتهاك مجالها الجوي، بعد إرسال طائرة مسيّرة إلى أراضيها في الرابع من يناير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي أن الطائرة المسيّرة انطلقت من محيط مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، وسمح لها بالتحليق لمسافة ثمانية كيلومترات قبل أن تقوم كوريا الشمالية بإسقاطها داخل مجالها الجوي، واصفاً ذلك بأنه “انتهاك للسيادة”.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري أن حطام الطائرة جُمِعَ وتحليل مسارها ومواد التصوير أظهر أنها كانت مزودة بمعدات مراقبة وتنفذ مهام استطلاع داخل الأراضي الكورية الديمقراطية الشعبية.

وهددت الهيئة كوريا الجنوبية بـ”سحقها حتماً إذا أقدمت على الاستفزاز”، محمّلة إياها مسؤولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخطر اندلاع صدام مسلح، وانتقدت ما وصفته بـ”تظاهر سيول بالرغبة في الاتصال مع استمرار الأعمال الاستفزازية”.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد بين الكوريتين، وسط تبادل للاتهامات حول خروقات أمنية واستفزازات عسكرية، بعد حادث مماثل وقع في 27 سبتمبر الماضي حين توغلت طائرة مسيّرة من باجو فوق مقاطعة هوانغهاي الشمالية قبل أن تتحطم إثر هجوم إلكتروني.

هذا ويشكل التوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إحدى أبرز المخاطر الأمنية في شرق آسيا، حيث تتبادل الكوريتان اتهامات متكررة بانتهاك الحدود الجوية والبحرية، في ظل استمرار البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.