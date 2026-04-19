كوريا الشمالية تعود للتصعيد.. تجربة صاروخية جديدة تهزّ الإقليم

أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة، بأن كوريا الشمالية نفذت صباح الأحد تجربة إطلاق صاروخ بالستي باتجاه الشرق، في خطوة جديدة تعيد ملف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية إلى الواجهة.

ويُعد هذا الإطلاق أول تجربة لصاروخ بالستي منذ 8 أبريل، ليكسر فترة توقف قصيرة، ويأتي ضمن سلسلة متواصلة من العمليات الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ خلال عام 2026، ما يعكس استمرار وتيرة التحديث العسكري في البلاد.

ولم تصدر وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أي تعليق رسمي حول تفاصيل الإطلاق أو نوع الصاروخ المستخدم، بينما تتابع الأجهزة العسكرية في سيول التطورات عن كثب وسط حالة استنفار وترقب.

وكانت كوريا الشمالية أجرت في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة تجارب عسكرية استمرت ثلاثة أيام، شملت إطلاق صواريخ بالستية واختبار قنابل عنقودية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في 8 أبريل، في مؤشر على تصاعد النشاط العسكري بشكل لافت.

ويرى محللون أن هذه التحركات تأتي في سياق رسالة سياسية وعسكرية من بيونغيانغ، تعكس رفضها أي محاولات لتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، رغم المبادرات التي طرحتها سيول مؤخرًا لتخفيف حدة التوتر.

وتشير التقديرات إلى أن التوترات الحالية تأثرت أيضًا بحوادث سابقة، من بينها توغل طائرات مسيّرة في أجواء كوريا الشمالية خلال يناير، وهي الواقعة التي فجّرت ردود فعل متباينة وأعادت التصعيد إلى الواجهة.

وفي سياق متصل، شهد الخطاب السياسي بين الجانبين تصعيدًا واضحًا، إذ وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق بعض التصريحات الصادرة عن سيول بأنها “تصرف حكيم وموفق”، قبل أن تتغير لهجة بيونغيانغ لاحقًا نحو التشدد.

كما عاد مسؤول كوري شمالي رفيع ليؤكد موقف بلاده، واصفًا كوريا الجنوبية بأنها “الدولة العدوة الأكثر عدائية”، في إعادة تأكيد لخطاب سياسي متشدد يعكس عمق الانقسام بين الطرفين.

هذا وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة توتر مزمنة تتصاعد على فترات، خصوصًا مع كل تجربة صاروخية أو اختبار عسكري تجريه كوريا الشمالية، في ظل غياب أي اختراق حقيقي في مسار المفاوضات بين بيونغيانغ وسيول.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه كوريا الجنوبية إعادة فتح قنوات الحوار، إلا أن الردود المتشددة من الجانب الشمالي تشير إلى استمرار حالة الجمود السياسي والأمني، مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة في أي لحظة، خصوصًا مع استمرار تطوير القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.