كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. اختبار جديد تحت إشراف الزعيم

أعلنت كوريا الشمالية تنفيذ تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد من طراز “هواسونغ-11 را”، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في إطار ما وصفته بتعزيز وتطوير قدراتها الصاروخية التكتيكية.

ويُعد الصاروخ “هواسونغ-11 را” أحد الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى من فئة أرض–أرض، ويأتي ضمن سلسلة تطويرات لعائلة “هواسونغ-11”، التي تركز على تحسين دقة الإصابة ورفع القدرة التدميرية ضمن نطاقات عملياتية محدودة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن التجربة استهدفت اختبار كفاءة الرأس الحربي والتحقق من موثوقية النظام في إصابة أهداف محددة داخل مساحات جغرافية دقيقة، بما يعزز ما وصفته بيونغ يانغ بالقدرات القتالية التكتيكية في بيئات العمليات القريبة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن إطلاق الصواريخ جرى بعد رصد الجيش الكوري الجنوبي عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى أُطلقت من منطقة “سينبو” باتجاه البحر الشرقي.

وأضافت الوكالة أن التجربة ركزت على تقييم أداء رؤوس حربية متنوعة، شملت “الرأس الحربي العنقودي ورأس اللغم المتشظي”، والتي جرى تثبيتها على النظام الصاروخي بهدف اختبار فاعليتها في ميدان العمليات.

وبحسب البيان، فإن خمسة صواريخ أصابت منطقة الهدف المحددة بالقرب من جزيرة تبعد نحو 136 كيلومترًا، مع تسجيل ما وصفته وسائل الإعلام الكورية الشمالية بـ“كثافة إصابة عالية جدًا”، في إشارة إلى دقة النظام وفعاليته العملياتية.

وخلال الإشراف على التجربة، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن “رضاه البالغ” عن نتائج الإطلاق، مؤكدًا أن هذه التجربة تحمل أهمية كبيرة في تعزيز القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعالية الكثافة ضد أهداف محددة، إضافة إلى تطوير القدرة على إدارة الضربات داخل ساحة العمليات بشكل أكثر فاعلية.

كما شدد كيم على ضرورة استمرار تطوير وإدخال تقنيات حديثة في مجال التسليح، داعيًا فرق البحث العلمي العسكري إلى مواصلة العمل على اكتساب وتحديث تقنيات متقدمة تواكب متطلبات الاستعداد القتالي للجيش الكوري الشمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه التجربة تأتي بعد أيام قليلة من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى في الثامن من أبريل، حيث أعلنت كوريا الشمالية آنذاك تنفيذ تجربة لصاروخ مزود برأس حربي عنقودي، قالت إنه قادر على إحداث “تدمير شامل لأي هدف ضمن نطاقه”.

في المقابل، أدان مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية أحدث عملية إطلاق، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى وقف فوري لما وصفه بـ“الاستفزازات الصاروخية المتكررة”، في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.