كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. منظومة صاروخية جديدة متعددة الإطلاق

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، إجراء اختبار لمنظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة، إلى جانب منظومة أسلحة صواريخ كروز تكتيكية، في خطوةٍ جديدة تعكس استمرار وتيرة التطوير العسكري في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الاختبارات العسكرية جرت بإشراف مباشر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي تابع عمليات الإطلاق واطّلع على نتائجها الميدانية، في إطار سلسلة تجارب صاروخية متسارعة.

وأوضحت الوكالة أن الاختبارات التي جرى تنفيذها تضمنت تقييم رأس حربي مخصص لمهام خاصة على صاروخ بالستي تكتيكي، إضافة إلى اختبار صاروخ مدفعي موجه عيار 240 ملم يتمتع بمدى إطلاق موسع ونظام ملاحة ذاتي عالي الدقة.

وبحسب البيان، فإن المنظومات الجديدة تمثل تطورًا تقنيًا مهمًا في قدرات الجيش الكوري الشمالي، وتعكس توجهًا نحو تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة بعيدة المدى.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تأكيده أن هذه المنظومات تمثل «إشارة واضحة على تحديث قواتنا العسكرية»، مشيرًا إلى أنها تعكس «تقدمًا تقنيًا كبيرًا» في مجال تطوير الأسلحة.

وأضاف كيم أن امتلاك قوة تدميرية كافية يُعَدُّ شرطًا أساسيًا لعمليات الجيش، معتبرًا أن ذلك يجعل من الصعب على أي قوة معادية النجاة في حال المواجهة، إلا على سبيل الصدفة.

وأعرب عن رضاه عن نتائج الاختبارات، مؤكدًا أنه جرى إدخال علوم وتقنيات دفاعية متقدمة في التجارب العملية للأسلحة الجديدة.

وتُظهر صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية إطلاق صواريخ من منصات متنقلة، بينما ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون واقفًا إلى جانب مسؤولين عسكريين أثناء متابعة عمليات الإطلاق.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، الثلاثاء، رصد إطلاق عدة مقذوفات من الشمال، من بينها صاروخ بالستي، باتجاه البحر الغربي، حيث قطعت الصواريخ نحو 80 كيلومترًا تقريبًا.

ويرى محللون أن بيونغ يانغ تواصل تكثيف تجاربها العسكرية بهدف تعزيز مكانتها كقوة نووية وترسيخ قدراتها الردعية، مستفيدة من تراجع الضغوط الدولية في بعض الملفات الجيوسياسية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة تمنع تطوير برامجها النووية والصاروخية، إلا أنها تواصل إجراء اختبارات متكررة، في تحدٍّ مستمر للقيود الدولية المفروضة عليها.