كوريا الشمالية تقر خطة جديدة لتطوير «القوة النووية»

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن قيادة كوريا الشمالية أقرت قرارًا يقضي بتعزيز قواتها النووية وتطويرها من حيث الحجم والقدرات النوعية، في خطوة جديدة ضمن مساعي بيونغ يانغ لتطوير منظومتها العسكرية.

وذكرت الوكالة أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي عقدت اجتماعًا، الخميس، برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأمين العام للحزب، حيث جرى بحث ملفات مرتبطة بتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع خلص إلى قرارات تتعلق بتحديث البنية التحتية الفنية للمنظومات القتالية، إلى جانب تعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية من حيث النوع والكم.

وتشكل القوات النووية الكورية الشمالية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية العسكرية لبيونغ يانغ، إذ تعتبرها القيادة الكورية الشمالية أداة للردع الاستراتيجي والاحتفاظ بقدرة الرد في حال تعرض البلاد لأي تهديد.

وتقدر مراكز أبحاث دولية امتلاك كوريا الشمالية ما بين 50 و90 رأسًا نوويًا جاهزًا، إلى جانب امتلاكها مواد انشطارية يمكن استخدامها لإنتاج المزيد من الرؤوس النووية خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي مجال وسائل الإطلاق، تعتمد كوريا الشمالية على تنويع قدراتها الصاروخية لضمان إمكانية تنفيذ ضربات مضادة، إذ تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينها صواريخ “هواسونغ-17″ و”هواسونغ-18” التي تعمل بالوقود الصلب، ويصل مداها إلى مناطق بعيدة داخل الأراضي الأمريكية.

كما تمتلك بيونغ يانغ صواريخ متوسطة وقصيرة المدى قادرة على استهداف مواقع وقواعد أمريكية في منطقة المحيط الهادئ، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وتشمل القدرات العسكرية الكورية الشمالية أيضًا غواصات قادرة على إطلاق صواريخ باليستية نووية من تحت الماء، بهدف تعزيز عنصر التخفي وصعوبة اكتشاف مواقع الإطلاق، إلى جانب صواريخ مجنحة منخفضة الارتفاع مصممة للمناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

ويأتي إعلان تعزيز القدرات النووية الكورية الشمالية في ظل استمرار التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، وتزايد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لمواجهة برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

تعتبر كوريا الشمالية برنامجها النووي جزءًا أساسيًا من منظومتها الدفاعية، بينما ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تطوير الترسانة النووية والصاروخية في بيونغ يانغ يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب تجاربها النووية والصاروخية، رغم استمرارها في تطوير قدراتها العسكرية.