كوريا الشمالية تلوّح بالصواريخ.. اختبار عسكري يسبق القمة الأمريكية الكورية الجنوبية

أشرف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، السبت، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في خطوة اعتبرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية جزءًا من مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة ما تصفه بـ”التهديدات المتصاعدة”.

وأجرت إدارة الصواريخ في القوات المسلحة الكورية تقييما للأنظمة الدفاعية الجديدة، بحضور كيم وكبار القادة العسكريين، حيث أظهرت التجارب “استجابة سريعة” للأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ كروز، بحسب البيان الرسمي.

ويأتي هذا التطور قبل القمة المرتقبة يوم الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، والتي تسبقها مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول وصفتها العاصمتان بأنها مخصصة لـ”مواجهة التهديدات النووية المتزايدة

في السياق ذاته، صعّدت بيونغ يانغ لهجتها تجاه جارتها الجنوبية، إذ حذرت من “تحمل العواقب” إذا استمرت الاستفزازات على الحدود.

وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، قد صرّحت منتصف أغسطس أن سيئول ورئيسها يظهران “شخصية مزدوجة”، عبر الجمع بين دعوات الحوار والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن “السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات”.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن اختبار الصواريخ الدفاعية في هذا التوقيت يهدف إلى إرسال رسائل ضغط مزدوجة؛ الأولى إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع اقتراب قمتهما في سيئول، والثانية إلى الداخل الكوري الشمالي، عبر إبراز قوة الردع وتأكيد التمسك بمسار تطوير المنظومات الدفاعية والهجومية رغم العقوبات والضغوط الدولية.

هذا وتأتي تجارب بيونغ يانغ الأخيرة في ظل تراكم أزمات إقليمية ودولية، أبرزها تعثر مسار المحادثات النووية مع واشنطن، واستمرار العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الديمقراطية بسبب برنامجها النووي والصاروخي، كما تتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، عبر نشر مزيد من الأصول الاستراتيجية بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى وحاملات الطائرات.

وكانت أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء بأن نحو 30 جندياً من كوريا الشمالية عبروا الحدود بين الكوريتين يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع الجيش الكوري الجنوبي لإطلاق رشقات تحذيرية.

وأوضحت الوكالة أن الجنود الشماليين عبروا خط الترسيم للقيام بأعمال بناء وإصلاح، بينما وصفت كوريا الشمالية إطلاق أعيرة تحذيرية من الجانب الجنوبي بأنه “استفزاز متعمد”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.