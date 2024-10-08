كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية باستخدام الأسلحة النووية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، “إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية”، مؤكّدا أنه “لن يستبعد استخدامها إذا هاجم الأعداء “كوريا الجنوبية” بلاده”.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال كيم جونغ أون: “إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، مضيفا: “لكن إذا حاولت استخدام القوة ضد بلاده، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما لا يمنع استخدام الأسلحة النووية”.

وأضاف كيم جونغ أون: “ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية”.

هذا وكشفت كوريا الشمالية الشهر الماضي لأول مرة، عن “منشأة لتخصيب اليورانيوم النووي”.

يذكر أنه وقبل أيام، قل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، “إن كوريا الشمالية ستواجه “نهاية نظامها” إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية”، محذرًا من رد “حازم وساحق من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.