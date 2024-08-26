كوريا الشمالية تواصل استعدادها للحرب!

في سياق تعزيز الاستعداد للحرب، “أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على اختبار أداء لطائرات مسيرة مختلفة”، وفق ماذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.

وبحسب الوكالة، “شهد الاختبار تحليق الطائرات المسيرة على طول مسارات محددة مسبقا، وحددت بشكل صحيح الأهداف المحددة ودمرتها، والتي لديها مهام لمهاجمة أهداف العدو على الأرض وفي البحر”.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية قوله: “من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من الطائرات بدون طيار الانتحارية من أنواع مختلفة، لاستخدامها في وحدات المشاة التكتيكية والعمليات الخاصة، وكذلك الاستطلاع الاستراتيجي وطائرات الهجوم متعددة الأغراض”.

وبحسب الوكالة، “فإلى جانب التطوير المستمر لأنظمة الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء، وطائرات بدون طيار للهجوم الانتحاري تحت الماء، أثار كيم جونغ أون، أيضا الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا “الذكاء الاصطناعي” بشكل استباقي في تطوير الطائرات المسيرة”.

وأعرب كيم، “عن ارتياحه للميزات والبيانات التكتيكية والفنية للطائرات بدون طيار، التي تم تطويرها حديثا، وشدد على الحاجة إلى إجراء اختبارات مكثفة لتطبيقها القتالي، وتجهيز وحدات جيش الشعب بها في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن “الاختبار نظمه معهد الطائرات بدون طيار التابع لأكاديمية علوم الدفاع، وأجريت التجربة الكورية الشمالية، في الوقت الذي تنظم فيه كوريا الجنوبية وأمريكا مناورات “درع الحرية أولشي” السنوية الصيفية، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل”.

وفي يوليو2023، كشفت كوريا الشمالية عن نوعين من طائرات الاستطلاع والهجوم متعددة الأغراض الجديدة، في معرض للأسلحة وعرض عسكري، كما أرسلت بيونغ يانغ 5 طائرات بدون طيار عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في ديسمبر2022، واخترقت إحداها منطقة حظر الطيران بالقرب من المكتب الرئاسي في سيئول”.