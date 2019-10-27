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كوريا الشمالية تُحذر من تجاهل أمريكا لمهلة نهاية العام

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2019 - 09:52
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حدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن. [إنترنت]
أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ قالت اليوم الأحد إنه لم يحدث تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة وأن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار قد استؤنفت.

وقالت الوكالة إنه سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام بشأن العلاقات الشخصية الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

هذا وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

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كما صرح كيم يونغ تشول، المبعوث إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي قبل أن تنتهي القمة الثانية بين ترامب وكيم في فيتنام خلال فبراير بالفشل، بأن الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية بطريقة أكثر دهاء وشراسة بدلاً من الاستجابة لدعوة بيونغ يانغ لواشنطن لتبني نهج جديد.

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