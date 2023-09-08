كوريا الشمالية تُدشّن غواصة نووية تكتيكية هجومية

أعلنت كوريا الشمالية، في خطوة تصعيدية جديدة، اليوم الجمعة، أنها دشّنت غواصة نووية تكتيكية هجومية.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” فقد حضر مراسم التدشين الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، الذي وصف الغواصة بأنها: جزء من جهود التقدم نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل.

وقد سميت الغواصة “هيرو كيم كون أوك”، حيث اعتبرتها الجمهورية الكورية الشمالية، بداية فصل جديد في تعزيز القوات البحرية في بلادها.

وشدّد “كيم” خلال الحفل: على أن تسليح البحرية بأسلحة نووية أصبح مهمة عاجلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها العسكرية، وهو ما قد يثير مخاوف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.