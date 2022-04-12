كوريا الشمالية تُدين تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان

أعربت كوريا الشمالية عن إدانتها لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة غير المعقولة تقودها واشنطن والغرب اللذان يسعيا لعزل الدول المستقلة والقوى التي تتحداهما.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن وزير خارجية كوريا الشمالية لي سونغ جوون، قوله إنه “في 7 أبريل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غربيا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان”.

وأضاف أن الوزارة “تعتقد أن الولايات المتحدة هي وراء هذا القرار غير المعقول”.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن “تسعى لعزل الدول المستقلة والقوى التي تتحداها على الساحة الدولية من أجل الحفاظ على نظام هيمنة غير شرعي وغير إنساني تحت قيادتها”.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضيث، بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب حربها في أوكرانيا.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للأمم المتحدق، فإن 93 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها ليبيا، صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وعارضت 24 دولة قرار التعليق وامتنعت 58 دولة عن التصويت، خلال الدورة الطارئة الحادية عشرة، وبذلك تقرر تعليق عضوية الاتحاد الروسي من مجلس حقوق الإنسان.

يُشار إلى أن هذا القرار هو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011.