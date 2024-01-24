كوريا الشمالية تُطلق صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاربعاء، عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الاصفر، في أحدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها في بيان “رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات اطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الاصفر قرابة الساعة 07,00 اليوم”.

وأضافت الهيئة “يتم تحليل المواصفات بالتفصيل من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والاميركية”.

ويأتي الاطلاق الاخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات ل10 ايام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية “في ضوء الاوضاع الامنية الخطيرة” مع كوريا الشمالية وتستمر حتى الخميس وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.

وقال قائد المناورات “سنحقق مهمتنا بالتسلل الى عمق اراضي العدو وتحييده بالكامل تحت اي ظرف من الظروف”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ان أعلن الاسبوع الماضي كوريا الجنوبية “العدو الاول” لبلاده وتخلى عن الوكالات الخاصة بإعادة التوحيد والتواصل، وهدد بالحرب بسبب انتهاك اراضي.

وبعد ساعات من اطلاق بيونغ يانغ الصواريخ الاربعاء قال وزير الدفاع في سيول ان كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها اذا شنت الحرب.