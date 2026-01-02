كوريا الشمالية.. ظهور علني لأول مرة لابنة «كيم جونج أون» في ضريح العائلة

ظهرت جو إيه، ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في أول زيارة علنية لها إلى ضريح كومسوسان برفقة والديها، في خطوة تزيد التكهنات بأنها قد تُعد لتكون خليفة له مستقبلاً. وجاءت الزيارة في أول يناير الحالي لتكريم ذكرى الزعيمين السابقين للبلاد، كيم إيل سونج وكيم جونج إيل.

وتزايد ظهور جو إيه في وسائل الإعلام الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثار تكهنات المحللين ووكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية حول إعدادها لتكون زعيمة الجيل الرابع لكوريا الشمالية. وسبق لها أن سافرت مع والدها إلى بكين في أول زيارة خارجية معلنة لها، بينما لم تؤكد بيونج يانج عمرها بدقة، حيث يُعتقد أنها من مواليد العقد الثاني من الألفية الثالثة.

وأظهرت صور وكالة الأنباء المركزية الكورية حضور جو إيه إلى جانب والديها في القاعة الرئيسية لقصر الشمس بمنطقة كومسوسان، حيث يجري الزعماء عادة زيارات لتأكيد استمرار توارث السلطة في الدولة المسلحة نوويًا. وشاركت جو إيه أيضاً في احتفالات رأس السنة الجديدة التي نظمت هذا العام.