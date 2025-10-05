كوريا الشمالية.. عرض أحدث الصواريخ وتقنيات «الذكاء الاصطناعي» الدفاعية

افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، معرض الأسلحة السنوي “تطوير الدفاع الوطني 2025” في العاصمة بيونغ يانغ، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الكوري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأشارت الوكالة إلى أن المعرض يبرز “التطور السريع” لقدرات الدفاع الوطني، الذي تحقق بفضل “القيادة المتميزة والتصميم” للجنة المركزية للحزب، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة.

وحضر كيم جونغ أون، الأمين العام للحزب ورئيس شؤون الدولة، حفل الافتتاح وألقى كلمة أمام الحضور، أكد خلالها أن المعرض يمثل أحدث الإنجازات في تحديث القوات المسلحة، مع التركيز بشكل خاص على قدرات الردع النووي، مشيرًا إلى أن الحزب يولي أهمية قصوى لتطوير صناعة دفاعية مستقلة وقوية.

وقال كيم جونغ أون: “لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة للغاية لا تتجاوز عامًا واحدًا، والمعرض اليوم هو احتفال رائع بتاريخ حزبنا الممتد على مدى 80 عامًا”، في إشارة إلى الإنجازات السريعة التي حققتها البلاد في المجال الدفاعي.

ويعرض المعرض أحدث الأسلحة المتطورة التي طورها الخبراء الكوريون الشماليون، بدءًا من أنظمة الصواريخ الحديثة وصولًا إلى المعدات التقنية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مستوى التقدم التكنولوجي في صناعة الدفاع الوطنية.

وأكدت الوكالة أن المعرض يعزز “الفخر” في صناعة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويقوي الثقة في “الانتصارات الإضافية” التي تسعى البلاد لتحقيقها على طريق بناء دولة اشتراكية قوية ومستقلة.