كوريا الشمالية.. غواصة صاروخية جديدة تنضم إلى سلاح البحرية

كشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية، عن غواصة صاروخية جديدة ستدخل الخدمة في الجارة الشمالية.

وبحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، فإن الاستخبارات في كوريا الجنوبية تُواصل رصد ومراقبة احتمال ظهور غواصة صاروخية جديدة في القريب العاجل، لتنضم إلى سلاح البحرية الكوري الشمالي.

ونقلت الوكالة، عن مصدر في الاستخبارات الكورية الجنوبية قوله: “وفقا لمعلوماتنا فإن الغواصة جاهزة لدخول الخدمة في قوام القوات البحرية لكوريا الشمالية.. نتابع عن كثب عملية دخولها الخدمة القتالية”.

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية الكورية الجنوبية، تم بناء غواصة صاروخية غير نووية جديدة، في أحواض بناء السفن العسكرية في مدينة سينبو على الساحل الشرقي للبلاد”.

وتعتقد الاستخبارات أن إزاحة مياه الغواصة الجديدة تبلغ 3 آلاف طن، وهي مسلحة بثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى من نوع بوكجكسونج -3.

وتم تنفيذ أول اختبار لهذا الصاروخ، الذي يبلغ مداه 450 كلم، في أكتوبر 2019.

وأشارت وكالة “يونهاب”، إلى أن الغواصة الصاروخية الجديدة قد تصبح جزءا من القوات الإستراتيجية لكوريا الشمالية.