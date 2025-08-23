كوريا الشمالية: لن نتحمل نتائج استفزازات سيئول المستقبلية

اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جيش كوريا الجنوبية بإطلاق أعيرة تحذيرية في المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء الماضي، ووصفت الخطوة بأنها “استفزاز متعمد”، محذّرة من عواقب خطيرة إذا تكررت مثل هذه الحوادث.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الجنرال كو جونغ تشول، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، قوله إن بلاده “لن تتحمل أي مسؤولية عن النتائج الوخيمة إذا تجاهلت سيئول التحذيرات المستقبلية”، مؤكداً أن هذه الأحداث تمثل “مقدمة خطيرة قد تدفع الأوضاع في المنطقة الحدودية الجنوبية، حيث تواجه قوات كبيرة بعضها بعضاً، إلى مرحلة خارجة عن السيطرة”.

وأضاف كو أن أي محاولة لعرقلة ما وصفه بـ”أعمال إغلاق الحدود غير العسكرية” ستُعتبر استفزازاً عسكرياً مباشراً، مشدداً على أن جيش بلاده سيتخذ “إجراءات مضادة مناسبة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء متوترة قبيل بدء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، المقررة من 18 إلى 28 أغسطس الجاري.

وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول قد وصف التدريبات بأنها “استفزاز مباشر وتهديد حقيقي”، متوعداً بالتصدي لها وممارسة “الحق السيادي في الدفاع عن النفس”.

هذا ويتصاعد التوتر الحدودي بين الكوريتين منذ أشهر، إذ أعلنت بيونغ يانغ في أكتوبر الماضي عن خطة لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل، وتبعت ذلك بتفجير أجزاء من الطرق والسكك الحديدية غير المستخدمة التي كانت تربط البلدين.