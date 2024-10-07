كوريا الشمالية: يجب إلقاء «الناتو» في مزبلة التاريخ

شنت كوريا الشمالية هجوما عنيفا على حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيرة إلى أنه “يجب إلقاءه في مزبلة التاريخ”، كما حذّرته من “استمرار اتباع سياسة عدائية ضدّها”.

ووفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: “يبدو أن “الناتو” على خط المواجهة ضد كوريا الشمالية”، ووصفت حلف شمال الأطلسي بأنه “نتاج الطموحات الهيمنية الأمريكية”.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله: “حلف شمال الأطلسي، ليس أكثر من أداة لأمريكا للحرب، يشوه التعاون القانوني المكثف بين الدول المستقلة ذات السيادة، بينما يشوه جوهر الحادث الأوكراني”.

وأضاف أن “حلف شمال الأطلسي، وهو منظمة غريبة مدربة على المنطق المزدوج المتطرف والمعايير المزدوجة لأمريكا، يجب أن تُلقى في مزبلة التاريخ في وقت مبكر”.

وأشار إلى أن “حلف شمال الأطلسي “يمد مخالبه” إلى شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ”، في محاولة لإيجاد مبرر آخر لوجوده بعد لعب “مقامرة حرب” في أوكرانيا”.

وحذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، من أنه “إذا استمر حلف شمال الأطلسي في محاولة انتهاك كرامة وسيادة وأمن ومصالح بيونغ يانغ، في حين يواصل باستمرار اتباع سياسة عدائية تجاهها، فإن حلف شمال الأطلسي الذي يتبع أمريكا بشكل أعمى سيتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المأساوية التي ستترتب على ذلك”.

وكان “الناتو”، أصدر بيانا، أدان فيه كوريا الشمالية وإيران بسبب دعمهما العسكري المباشر لموسكو.