كوريا الشّماليّة: الولايات المتّحدة تحرّض على حرب نوويّة

حذرت كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، حيث اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بتحريض على الحرب بإرسال أسلحة نووية إلى المنطقة، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” من سباق تسلح نووي جديد.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” عن كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالها مندوب كوريا الشمالية “كيم سونغ”: أن الولايات المتحدة تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب نووية بإرسالها أسلحة نووية إلى المنطقة.

وأضاف: أن الولايات المتحدة تنتقل حاليا إلى المرحلة العملية من تحقيق هدفها الخبيث المتمثل بإثارة حرب نووية.

كما ندّد “سونغ” بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة “يون سوك يول” المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان.

من جانبه، حذّر “غوتيريش” من أن أي استخدام للأسلحة النووية بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف من شأنه أن يطلق العنان لكارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار التوتّر في شبه الجزيرة الكورية، حيث أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات صاروخية مؤخراً، بينما أكّدت إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” أنها منفتحة على الحوار مع بيونغ يانغ من دون شروط مسبقة.