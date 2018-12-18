كوريا تدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا وتُقدم مليون دولار إضافية

صادق سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا سونغسو تشوي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان حاجييف أمس الاثنين، اتفاقاً لزيادة مساهمة كوريا الجنوبية في صندوق دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بنحو مليون دولار إضافية.

حيث قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في بيان عبر موقعه على الإنترنت:

“بهذا التبرع الجديد، فإن الأموال التي قدمتها كوريا الجنوبية لمبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بلغت 3 ملايين دولار أمريكي”.

كما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن حوالي مليوني شخص في ليبيا يستفيدون من الخدمات التي استعادها صندوق تحقيق الاستقرار في كل من بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد وطرابلس الكبرى.