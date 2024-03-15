كورية جنوبية وأمريكا تجريان مناورات بالذخيرة الحية ضد التهديدات الكورية الشمالية

أجرت الطائرات الحربية الكورية الجنوبية والأمريكية مناورة مشتركة بالذخيرة الحية ضد تهديدات صواريخ كروز والمدفعية بعيدة المدى الكورية الشمالية في المياه قبالة الساحل الغربي هذا الأسبوع، حسبما ذكرت القوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

ويشارك في المناورات التي بدأت يوم الاثنين، وتستمر5 أيام، حوالي 40 طائرة، بما في ذلك طائرات F-35A وF-15K وF-4E الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى طائرات A-10 وF-16 من القوات الجوية الأمريكية السابعة المتمركزة في البلاد.

وقال سلاح الجو إن الطيارين تدربوا على شن ضربات دقيقة ضد محاكاة لصواريخ كروز معادية تحلق على ارتفاعات منخفضة بصواريخ جو-جو وضد المدفعية بعيدة المدى باستخدام صواريخ جو-أرض وقنابل موجهة.

وجاءت التدريبات وسط تجدد المخاوف بشأن التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية بعد أن أطلقت خمس جولات من صواريخ كروز هذا العام.

وتأتي التدريبات المشتركة في الوقت زعمت فيه كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ أرض-بحر جديد قبالة ساحلها الشرقي في 14 فبراير.

وتمتلك كوريا الشمالية واحدة من أكبر قوات المدفعية في العالم، ويتمركز العديد منها في نطاق منطقة سيئول الكبرى، التي يسكنها حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.