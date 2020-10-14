كوستاريكا.. العثور على مقابر تعود إلى فترة ما قبل «كولومبوس»

شركة Ruta Uno التي تنفذ مشروع إنشاء طريق في كوستاريكا، أعلنت أن العمال عثروا خلال الأعمال التي يقومون بها، على مقابر تعود إلى فترة ما قبل كولومبوس.

وجاء في بيان الشركة، “أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء الآثار، أن المقابر الـ4 والوعائين الخزفيين وقرط ذهبي، على شكل طير، التي عثر عليها تعود جميعها إلى فترة ما قبل كولومبوس”.

وقد أجرى الدراسة علماء الآثار من المتحف الوطني لكوستاريكا، الذي يحتوي على العديد من القطع الأثرية، التي تعود إلى فترة ما قبل كولومبوس، من بينها حلي ذهبية ومجوهرات عالية الجودة من الذهب واليشم والسيراميك والأحجار والعظام حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.