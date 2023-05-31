كوسوفو.. المتظاهرون الصرب يواصلون احتجاجتهم.. والناتو يعزز تدابيره الأمنية

استمرت، الأربعاء، الاحتجاجات التي بدأها الصرب المحليون في 26 مايو الجاري شمال كوسوفو.

واجتمع أكثر من ألف شخص من الصرب أمام بلدية زفيتشان مقابل طوق أمني شكلته قوات بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي الناتو في كوسوفو، وحمل المتظاهرون علمًا صربيًا بطول 250 مترًا مرددين هتافات منددو بكسوفو.

وفي كلمة ألقاها خلال المظاهرة، جدد الرئيس السابق لمجلس بلدية زفيتشان «سردان ميلوسافلجيفيتش» التأكيد على شروطهم لإنهاء الاحتجاجات.

وقال إنّ شروطهم هي خروج القوات الخاصة لشرطة كوسوفو من مباني البلدية، وعدم دخول رؤساء البلديات الألبان المنتخبون حديثًا، والذين وصفهم بـ «المزورين»، إلى مباني البلدية، والإفراج عن اثنين من الصرب اعتقلا إثر التوترات في المنطقة، الإثنين الماضي.

وأشارت وكالة «الأناضول» أنّ قوات بعثة حفظ السلام الدولية عززت تدابيرها الأمنية بسحب الأسلاك الشائكة صباح الأربعاء حول الطوق الأمني ​​الذي أقامته حول مبنى بلدية زفيتشان.