كوسوفو.. المحكمة الدستورية تدعو لانتخابات جديدة

المحكمة الدستورية في إقليم كوسوفو الصربي المعلن انفصاله من طرف واحد أصدرت حكما بعدم شرعية تصويت البرلمان على تشكيلة الحكومة، داعية لانتخابات مبكرة.

وقالت المحكمة أمس الاثنين، إن تصويت البرلمان على تشكيل الحكومة برئاسة عبد الله هوتي في يونيو الماضي لم يتطابق مع الدستور.

ودعت المحكمة رئيس كوسوفو لتحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة.

يذكر أن حكومة عبد الله هوتي الذي يمثل حزب “الرابطة الديمقراطية لكوسوفو” الليبرالي بدأت بتأدية مهامها في 3 يونيو الماضي.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وحصل هوتي على حق تشكيل الحكومة بعد أن فشلت حكومة ألبين كورتي الذي فاز حزبه في الانتخابات الأخيرة عام 2019، في نيل ثقة البرلمان في مارس 2020.