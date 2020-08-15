كوشنر: حتماً ستتوصل السعودية إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل

قال كبير مستشاري البيت الأبيض صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إن السعودية ستتوصل حتماً إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل.

وفي مقابلة نشرتها أمس الجمعة قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قلل كوشنر من صمت السعودية إزاء اتفاق إقامة العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات.

وأبدى كبير مستشاري البيت الأبيض قناعته بأن توصل الرياض إلى التطبيع الكامل مع تل أبيب أمر حتمي، وفق قوله.

وشدّد على أن اتفاق التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات يُمثل “خطوة تاريخية” على الرغم من عدم إبداء السعودية دعمها له.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كوشنر قوله: “السعودية كانت بالتأكيد زعيما عظيما في جهود التحديث، لكنك لا تستطيع تغيير مسار سفينة حربية بين عشية وضحاها”.

في الوقت نفسه، أعرب صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بوجود دول عربية أخرى تهتم بالمضي قدما في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وقال: “وفي ذلك الحين، عندما ستتطور الأمور، أعتقد أنه من المحتوم أن تتوصل السعودية وإسرائيل إلى التطبيع الكامل للعلاقات، وتتمكنا من إحراز كثير من النجاحات العظيمة معا”.

ورجح كوشنر أن الجيل الجديد في السعودية، خلافا عن آبائهم، معجب بإسرائيل ويرى فيها بمثابة “وادي السيليكون في الشرق الأوسط” ويريد أن تصبح تل أبيب شريكا تقنيا وأمنيا وتجاريا لبلاده، حسب قوله.