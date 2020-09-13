كولومبيا.. انهيار منجم للذهب ونجاة 5 عمال

صرحت وسائل إعلام كولومبية أمس السبت، أن جهود فرق الإنقاذ تكللت بالنجاح بعد تمكنها من إنقاذ 5 عمال علقوا تحت الأنقاض بعد انهيار في أحد المناجم غير المرخصة لاستخراج الذهب.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن محطة “لا أف أم” المحلية، إلى أن “الحادث وقع في منجم يقع في بلدية فالديفيا، مقاطعة أنتيوكيا الشمالية الغربية، حيث يتم استخراج الذهب بشكل غير قانوني”.

وأضافت: “دفنت مجموعة من العمال تحت الأنقاض ونظم زملاؤهم بشكل مستقل عملية إنقاذ تكللت بالنجاح”.

وأضافت: “نقل العمال إلى مستشفى قريب وهم يعانون من إصابات بجروح متفاوتة الخطورة”.