كولومبيا تعلن رفع تعليق تسليم قيادي من «عشيرة الخليج» لواشنطن

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، رفع تعليق أمر تسليم أحد أبرز قادة جماعة “عشيرة الخليج” الإجرامية، المعروف بلقب “تشيكيتو مالو”، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإعلان عن اعتقال قائد آخر في الجماعة يُعرف بلقب “إل ساركو” خلال عملية أمنية داخل البلاد.

وقال الرئيس الكولومبي، في منشور عبر منصة “إكس”، إنّه وقّع مرسوماً رسمياً يقضي برفع تعليق أمر تسليم “تشيكيتو مالو”، مضيفاً أنه في حال إلقاء القبض عليه مجدداً “فيجب تسليمه فوراً” إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى تسريع التعاون القضائي والأمني بين البلدين.

كما أوضح بيترو أنه تم بالفعل اعتقال أحد القيادات البارزة في “عشيرة الخليج”، المعروف بلقب “إل ساركو”، وذلك في مقاطعة كوردوبا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف العملية الأمنية أو الجهة التي نفذتها.

وكانت السلطات الكولومبية قد علّقت في مايو الماضي أمر تسليم “تشيكيتو مالو”، في إطار محادثات سلام بوساطة قطرية مع جماعة “عشيرة الخليج”، والتي انطلقت خلال عام 2025 بهدف خفض مستوى العنف وفتح مسار سياسي للنزاع القائم.

وتُعد “عشيرة الخليج” واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات في كولومبيا، وظهرت بعد تفكك بعض الجماعات شبه العسكرية عام 2006، كما تُصنف ضمن أبرز ثلاث جماعات مسلحة غير نظامية في البلاد، وتُتهم بأنها أحد أكبر موردي الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التطور في وقت تكثف فيه الحكومة الكولومبية عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المخدرات والجماعات المسلحة، بالتوازي مع استمرار محاولات التوصل إلى تفاهمات سياسية في بعض المناطق التي تشهد نشاطاً لهذه الجماعات.

هذا وتشهد كولومبيا منذ سنوات مواجهة معقدة بين السلطات وشبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة المخدرات، حيث تتداخل العمليات الأمنية مع مسارات التفاوض السياسي، ما يجعل قرارات مثل تسليم القادة أو تعليق تسليمهم جزءاً من توازن دقيق بين الأمن الداخلي وجهود السلام.