كولومبيا.. هجوم عنيف على السفارة الأمريكية وإصابة عناصر شرطة

شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا، أمس الجمعة، هجومًا عنيفًا على السفارة الأمريكية، حيث قام متظاهرون بمهاجمة المبنى باستخدام أقواس وسهام، بالإضافة إلى إطلاق متفجرات ومواد حارقة.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة أربعة من رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بحماية السفارة، وقد تم نقلهم لتلقي العلاج، في حين تواصل السلطات المحلية تحقيقاتها لتحديد هوية المشاركين في الهجوم.

ولم تُصدر السلطات أو السفارة الأمريكية حتى الآن بيانات رسمية بشأن الحادث أو دوافعه، لكن مصادر محلية تشير إلى تصاعد التوترات السياسية والاحتجاجات الشعبية في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة احتجاجات واسعة تشهدها كولومبيا في الأشهر الأخيرة، تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية.