كولومبيا: يجب مواجهة أمريكا.. ترامب: نمتلك أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن العملية الأخيرة في فنزويلا أثبتت أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض.

وقال ترامب خلال اجتماع مع مشرعين جمهوريين: “أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها تمتلك أقوى جيش، وأكثرها فتكًا، وأكثرها تطورًا، وأكثرها رعبًا على كوكب الأرض”، مشيرًا إلى أن السلطات الفنزويلية كانت على علم بالغزو العسكري الأمريكي الوشيك، وأنهم “كانوا يعلمون بقدومنا”.

وجاء ذلك بعد الهجوم الواسع الذي شنه الجيش الأمريكي في الثالث من يناير على فنزويلا، وأسفر عن الإمساك بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بموجب قوانين الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وفي أعقاب العملية، أعلنت المحكمة العليا الفنزويلية تعيين نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد، وأدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.

ردًا على هذه التطورات، شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي مدمر، مع إعراب موسكو عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم للفنزويليين، وتمنياتها بالتوفيق لرئيسة البلاد المؤقتة ديلسي رودريغيز.

كما أكدت وزيرة خارجية كولومبيا روزا فيلافيسينسيو، أن جيش بلادها ملزم بالدفاع عن الأراضي الوطنية وسيادتها في حال وقوع أي غزو أمريكي محتمل، مشددة على أن الإساءة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيًا غوستافو بيترو تمثل إساءة إلى كولومبيا ككل، وأن القوانين الدولية تكفل للدول حق الدفاع المشروع عن النفس.

وأضافت الوزيرة أنها ستسلم القائم بالأعمال الأمريكي مذكرة احتجاج رسمية رفضًا للتهديدات الأمريكية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبوغوتا على خلفية اتهامات ترامب للرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين، ورفض الحكومة الكولومبية نشر القوات الأمريكية في منطقة الكاريبي.

يذكر أن التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وكولومبيا تصاعدت منذ أكتوبر 2025، عندما فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وأفراد عائلته ومسؤولين حكوميين، متهمة إياهم بتسهيل نشاط عصابات المخدرات، وهو ما نفاه بيترو بشدة.