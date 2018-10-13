ليبيا

كونتي: الإفراج عن قاربي الصيد اللذان احتجزا لدى السلطات الليبية

عين ليبيا | نُشر: 13 أكتوبر 2018 - 12:00
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2018 - 12:47
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كونتي: “يمكن لمواطنينا العودة إلى ديارهم، نحن لم نتركهم أبدا لوحدهم وسعينا باستمرار على تجاوز هذا الوضع”. [أ.ف.ب]
كشف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد وطاقمهما المكون من 13 بحاراً، يتبعان لبلدة ماتزارا دي فاللو بإقليم صقلية، بعد إحتجازهما وإقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرقي ليببيا.

حيث قال كونتي:

“تلقيت تأكيدا بأن زورقي الصيد اللذان احتجزتهما وحدات عسكرية ليبية ليلة الأربعاء، قد تمّ منحهما الإذن بالعودة إلى إيطاليا”.

وأردف كونتي:

“يمكن لمواطنينا العودة إلى ديارهم، نحن لم نتركهم أبدا لوحدهم وسعينا باستمرار على تجاوز هذا الوضع”.

يُذكر أن السلطات في شرق ليبيا اتهمت الزورقين بالصيد في المياه الدولية والاقتصادية الليبية، بينما ذكر رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو، نيكولا كريستالدي في تصريح سابق أن عملية الاحتجاز تمت في منطقة تعتبرها ليبيا جزءاً من مياهها الإقليمية دون موافقة من السلطات الدولية.

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