كونتي: الإفراج عن قاربي الصيد اللذان احتجزا لدى السلطات الليبية

حيث قال كونتي:

“تلقيت تأكيدا بأن زورقي الصيد اللذان احتجزتهما وحدات عسكرية ليبية ليلة الأربعاء، قد تمّ منحهما الإذن بالعودة إلى إيطاليا”.

وأردف كونتي:

“يمكن لمواطنينا العودة إلى ديارهم، نحن لم نتركهم أبدا لوحدهم وسعينا باستمرار على تجاوز هذا الوضع”.

يُذكر أن السلطات في شرق ليبيا اتهمت الزورقين بالصيد في المياه الدولية والاقتصادية الليبية، بينما ذكر رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو، نيكولا كريستالدي في تصريح سابق أن عملية الاحتجاز تمت في منطقة تعتبرها ليبيا جزءاً من مياهها الإقليمية دون موافقة من السلطات الدولية.