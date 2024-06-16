كيف أدى أبناء قطاع غزة صلاة عيد الاضحى؟

خرج أبناء قطاع غزة صباح اليوم الأحد، إلى الساحات في أنحاء القطاع ليحتفلوا بعيد الاضحى المبارك ,اداء صلاة العيد، متضرعين أن يمن عليهم الله بالنصر والأمان في بيوتهم.

وتحدى أبناء القطاع آلة الحرب الإسرائيلية، ولم يبالوا بالحرب التي تشن عليهم منذ قرابة التسعة اشهر، ليكون الثبات المدني والاجتماعي رديفا للثبات في ميدان الحرب.

واحتشد الغزيون، في المساجد المدمرة ومحيطها في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع، لأداء صلاة العيد في ظل تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء القطاع.

ورغم المجازر والقتل والتهجير يحاول الفلسطينيون في غزة إضفاء بعض اجواء الفرح على أطفالهم.

وفي مخيم جباليا، أدى أبناء المخيم صلاة العيد على أنقاض المساجد التي دمرها الجيش الإسرائيلي في رسالة صمود وتحدي لكل أشكال التهجير والتجويع التي تنتهج ضدهم.