كيف انعكست ضربة إيران نحو إسرائيل على أسواق النفط والذهب؟

بعد الضربة التي وجهتها إيران نحو إسرائيل، صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تخوف الأسواق من توسع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي اضطراب في إمدادات الذهب الأسود.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.48% إلى 70.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود “برنت” الآجلة بنسبة 1.36% إلى 74.56 دولار للبرميل”.

وفي تعاملات أمس، “أغلقت عقود الخام الأمريكي على ارتفاع بنسبة 2.45% إلى 69.83 دولار للبرميل، فيما زادت عقود “برنت” بنسبة 2.6% إلى 73.56 دولار للبرميل”.

في السياق، انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، و”تراجعت العقود الآجلة للمعدن سليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.76% إلى 2669.80 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.38% إلى 2653.09 دولار للأونصة”.

وفي تعاملات أمس، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.15% إلى 2690.3 دولار للأونصة.