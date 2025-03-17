كيف تأثر «الذهب والنفط والدولار» بالهجوم الأمريكي على اليمن؟

مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، مواصلة مهاجمة “الحوثيين” في اليمن، حققت أسعار النفط والذهب والدولار، ارتفاعا في تعاملات اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة رويتيز وبلومبورغ، “ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.90 دولار للبرميل”.

وخفض محللون في غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، وقالوا في مذكرة: “نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار خمسة دولارات إلى 71 دولارا للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا)، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا)”.

وبالنسبة لأسعار الذهب، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أيضا، وزادت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2986.53 دولار للأونصة (الأوقية)، وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأونصة التاريخي ليسجل صعودا قياسيا الجمعة عند 3004.86 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2994.60 دولار للأونصة”، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأونصة”.

في السياق، “جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية الاثنين، وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضا قليلا عن مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 11 أكتوبر تشرين الأول، وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية، حيث بلغ سعره 7.2400 يوان للدولار، وارتفع اليوان الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني”.