كيف تؤثر «أوقات تناول الطعام» على زيادة الوزن؟

كشفت دراسة جديدة نقلتها صحيفة “ميرور”، عن تأثيرات تناول الطعام في أوقات غير مناسبة على زيادة الوزن.

وبحسب الصحيفة، “درس فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية، كيف يؤثر أوقات تناول الطعام على صحة الإنسان، واستندت الدراسة إلى بيانات من 9474 شخصا من البالغين الكوريين، بمتوسط أعمار يبلغ 54 عاما”.

ووجدت الدراسة أن “تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، خاصة بعد الساعة 9 مساء، له آثار سلبية على صحة الجسم وقد يزيد من خطر السمنة، كما أن تناول الطعام في وجبة الإفطار مقارنة بالعشاء يعزز فقدان الوزن”.

وبينت الدراسة، “أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام بعد الساعة 9 مساء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 20%، وكانت هذه النسبة أعلى لدى الرجال”.

ووفق الدراسة، “تبين أيضا أن تناول الطعام في الليل يرتبط بمشاكل صحية أخرى، مثل مقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة وزيادة مستويات الكوليسترول الضار، وكشفت أن تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، مثل البرغر، في وقت متأخر من الليل قد يخلّ بساعتنا البيولوجية، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة”.

وبحسب الدراسة، “بالنسبة للنساء، فقد لوحظ اتجاه لزيادة الدهون في منطقة البطن، وهي علامة رئيسية على خطر التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأن الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عن تنظيم العمليات الهرمونية، لا تكون في وضع يسمح بهضم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في أثناء الليل”.

وأوضحت الدراسة أن “تناول الطعام في أوقات غير مناسبة، في الليل مثلا، يؤثر على إفراز هرمون الأنسولين، الذي يعد حيويا لمعالجة الغلوكوز، ما يؤدي إلى انخفاض في تحمل الكربوهيدرات مقارنة بفترات النهار”.

وأضاف الباحثون أن “العوامل الاجتماعية الحديثة، مثل ساعات العمل الطويلة والعمل في نوبات الليل واستخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط، قد ساهمت في زيادة تناول الطعام في ساعات الليل”.