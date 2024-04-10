كيف تحول ريال مدريد إلى عقدة هالاند؟

لم يكن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال مواجهة ريال مدريد، أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تألقه المعهود فحضر المكان وغاب بالأداء.

وبدأ هالاند المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3)، في التشكيل الأساسية، ليبقى في أرض الملعب حتى نهايتها.

لكن الدولي النرويجي لم يستطع هز شباك الفريق الملكي، رغم قدرة السيتزنز على تسجيل ثلاثية، لم يكن لهالاند دورا فيها.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هالاند خاض 269 دقيقة على مدار مسيرته ضد الريال، دون أن ينجح في هز شباكه.

وأفادت بأن هالاند سدد 8 مرات على مرمى الميرنغي، ليبقى الريال أكثر منافس واجهه مهاجم السيتي دون أن يسجل ضده بكافة مسابقات فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وظهر صاحب الـ23 عاما ضد الريال في 3 مواجهات، جميعها بقميص المان سيتي، ليشهد تعادلين وانتصارا وحيدا لفريقه، دون أن يتعرض للخسارة.