بطاقة “الناخب”، هي “بطاقة رسمية تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكل ناخب سجل في سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية، وتحتوي البطاقة على اسم الناخب ورقمه وتاريخ ميلاده ولكل بطاقة رقم خاص بها، ولا يمكن للناخب التصويت دون إحضار هذه البطاقة، ومن غير البطاقة الانتخابية لا يمكنا الانتخاب ولا الترشح، ولا تزكية أي مرشح”.

كيف تستلم بطاقة “ناخب” الخاصة بك؟

1ـ اتجه إلى المركز الانتخابي الذي سجلت به مصحوبا بإثبات هوية (جواز سفر أو كتيب عائلة أو بطاقة شخصية).

2- قدم إثبات الهوية إلى موظف التحقق من الهوية.

3- استلم بطاقتك بعد التوقيع في سجل الاستلام.

يذكر أن “مراكز توزيع بطاقة (ناخب) تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وبالتالي فإن يوم السبت هو عمل رسمي في كافة مكاتبها، وبإمكان الناخبين والناخبات الذين لم يستلموا بطاقاتهم التوجه إلى المراكز التي سجلوا بها للاستلام، كما أنه بإمكان المترشحين والمراقبين تقديم أوراق التسجيل والاعتماد وذلك من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً”.

#شن_تعرف_على_بطاقة_ناخب كيف تستلم بطاقة (ناخب) الخاصة بك؟ 1ـ اتجه إلى المركز الانتخابي الذي سجلت به مصحوبا بإثبات هوية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤