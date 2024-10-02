كيف تعامل الأردن مع صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، “أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني، والتي وجهتها إيران تجاه إسرائيل”.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن “موقف بلاده “واضح ودائم” بأنه “لن يكون ساحة للصراع” لأي طرف”.

وصرّح المومني، لقناة “المملكة”، بأن “حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى”، مضيفًا أن “أجزاء من الصواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المملكة”، مشيرًا إلى “عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيًا بأنها طفيفة”، ولفت إلى أن وجود “أضرار مادية وقعت نتيجة لهذه الحادثة، وعمليات حصر الأضرار جارية حاليا”.

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، حضّت المواطنين على “اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أمانا في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظا على سلامتهم”، ودعتهم إلى “عدم الاقتراب من باقي أي أجسام ساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة”، مؤكدة “ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية”.