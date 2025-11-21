كيف تغيّر وجه رونالدو خلال 20 عاماً.. جراح تجميل يكشف التفاصيل!

كشف تقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل عن أبرز التغييرات التي طرأت على ملامح كريستيانو رونالدو خلال أكثر من عشرين عاما، وذلك استنادا إلى تحليل أجراه جراح التجميل الأمريكي إيلي ليفين لصور اللاعب منذ بداياته الاحترافية وحتى بلوغه الأربعين.

وشارك رونالدو الأسبوع الماضي في حفل فاخر بواشنطن جلس خلاله إلى طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وظهر لاحقا في المكتب البيضاوي في لقاء خاص.

ويشير التقرير إلى الفارق الكبير بين إطلالة رونالدو الحالية وصور بداياته مع مانشستر يونايتد عام 2003 حين كان في الثامنة عشرة من عمره، بينما ظهر في البيت الأبيض بملامح مشدودة وجسد رياضي وابتسامة لافتة برفقة جورجينا رودريغيز.

ويوضح ليفين أن اللاعب خضع لسلسلة من الإجراءات التجميلية تدريجيا بالتزامن مع نظام رياضي صارم، إذ بدا الأنف أكثر دقة مع تضييق الجانبين بما يرجّح عملية تجميل شاملة، كما اختفت الابتسامة اللثوية القديمة بعد تعديل اللثة ورفع الأسنان العلوية.

ويُرجّح استخدام البوتوكس بانتظام لنعومة الجبين وإزالة خطوط العينين والخدين. وتشمل التغييرات المحتملة رفع الحاجبين بالمنظار وإجراءات ليزر لتحسين ملمس البشرة، إضافة إلى حشوات تجميلية لزيادة امتلاء الخدين في سن الأربعين.

ويشير ليفين إلى أن خط الشعر حافظ على شكله منذ الشباب، وهو ما قد يعود إلى جلسات بلازما أو زراعة شعر محدودة أو عوامل وراثية قوية. وقدّر الجراح تكلفة التعديلات بين 100 و250 ألف دولار موزعة على سنوات طويلة، ما أتاح الحفاظ على مظهر طبيعي دون تغييرات مفاجئة.

ويشبّه ليفين نهج رونالدو بالتعديل التدريجي بعكس لاعب NFL توم برادي الذي لجأ — بحسب رأيه — إلى تغييرات مكثفة في وقت قصير انعكست بنتائج أقل طبيعية. ويستعيد التقرير شهادات قديمة لزملاء رونالدو في مانشستر يونايتد الذين كانوا يعلّقون على اهتمامه الكبير بمظهره.

ويواصل رونالدو الالتزام بنظام يومي صارم يشمل تدريبات تصل إلى أربع ساعات، واستخدام غرفة العلاج بالتبريد، ونظام نوم مقسم إلى خمس دورات، وحمية خالية من السكر والمشروبات الغازية والكحول تعتمد على الدجاج والسمك والخضروات والقهوة السوداء.