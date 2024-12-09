كيف تفاعل «فنانو سوريا» مع سقوط نظام «بشار الأسد»؟

شهدت الساحة الفنية السورية تفاعلا واسعا مع الأحداث التي أسفرت عن سقوط نظام بشار الأسد، حيث تنوعت ردود الأفعال بين الدعم التام للتغيير وبين التحفظ أو معارضة سقوط النظام.

وكتبت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها على منصة “إكس”: “يا سوريا الحرّه مبروك حريتك سوريا حرة”.

وكتبت الممثلة يارا صبري: “خلص الأبد مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين”.

خلص الأبد

مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد ، سوريا لكل السوريين#خلص_الأبد #سوريا — yara sabri (@yarasabri1) December 8, 2024

وقدم الفنان أيمن زيدان اعتذارا للشعب السوري عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلا إنه كان “واهما وأسيرا لثقافة الخوف”، وقال: “أقولها بالفم الملآن، كم كنت واهما، ربما كنا أسرى لثقافة الخوف، أو خشينا من التغيير لأنه بدا لنا طريقًا نحو الدم والفوضى، لكن اليوم، أشعر بأنني ودّعت خوفي وأوهامي.. أشكر النبلاء الذين نشروا ثقافة التسامح وأعادوا لحمة الشعب السوري”.

اقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً …ربما كنا أسرى لثقافة الخوف ..اوربما خشينا من التغيير لاننا كنا نتصور ان ذلك سيقود الى… تم النشر بواسطة ‏‎Ayman Zedan‎‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠٢٤

أما الفنان دريد لحام، فال: “عندما قلت للهارب “بشار الأسد” أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك”.

وعبّر الممثل مكسيم خليل عن فرحته بالقول “افرحي يا سوريا عدتِ حرة”، وأضاف: “كان أسدا علينا، هرب محتفظا بحق الرد، أسد العروبة هرب، بن حافظ هرب كما هرب بن علي”، ودعا “السوريين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والقصور باعتبارها ملكا للشعب السوري، مطالبا الجميع بالعمل على حماية مكتسبات البلاد”.

كان اسداً علينا

هرب محتفظاً بحق الرد

اسد العروبة هْرَب

بن حافظ هْرَب

كما بن علي هَرب

افرحي سورية عدتي حرة #عادت_سوريا_لاهلها #سورية_لكل_السوريين — maxim khalil (@MaximKhalil) December 8, 2024

أما زوجة خليل، الممثلة سوسن أرشيد فباركت للشعب السوري “حريته” عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وكتب الممثل عبد الحكيم قطيفان، على فيسبوك “وسقط الدكتاتور”، وقال: “اليوم ولدت سوريا العظيمة من جديد، مبارك هذه اللحظة التاريخية العظيمة”، ووصف قطيفان، هذه اللحظة بأنها ولادة جديدة للسوريين، مشيرا إلى “أن 25 مليون مواطن عاشوا حالة انتظار لهذا الحدث”، وقال: “الرحمة للشهداء والخلاص للمعتقلين، هذا المجرم هرب. لو كان لديه ذرة ضمير لقتل نفسه، صباحكم حرية”.

وكتب الممثل فارس الحلو: “رحل الأسد وبقيت سوريا.. رحل الظالم وبقي الحق.. رحل الظلام وبقي الحق”، مضيفا: “وين ما راح.. نحنا ما نحتاج النيتو.. نحنا نجيبو من نص بيته”.

وقال الممثل سامر المصري: “مبروك لكل السوريين وكل الأبطال، جاييكي يا إمي بعد 14 سنة، إستنيني”.

أما الممثل بشار إسماعيل الذي عرف بتأييده للأسد، فعبر عن فرحته بسقوط النظام، قائلا إن السقوط السريع يدل على كراهية الشعب العارمة تجاه النظام”.

من جانبها، عبرت الممثلة أمل عرفة عن فرحتها بما وصفته بـ”صباح مختلف لدمشق”.

وكتب الممثل أيمن رضا عبر “انستغرام”: “مبروك سوريا.. حدا بيعرف وين هرب سمير…؟؟؟؟”.

ونشرت الممثلة مها المصري عبر حسابها على فيسبوك أغنية “زينوا المرجة”، وكتبت “شامنا فرجة وهيي مزينة”، كما هنأ الممثل سامر إسماعيل السوريين بالولادة الجديدة.

فيما قال الممثل باسم ياخور: ذهبت سوريا و لن تعود و لن أعود لها للأبد.