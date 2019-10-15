كيف تُحضر الجزائر نفسها للعرس الانتخابي القادم؟

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أنها ستتخذ جملة من الإجراءات الجديدة على رأسها توسيع عملية التصديق على الاستمارات الذي سيشمل مندوبي البلديات في انتخابات الرئاسة المزمعة.

حيث سيشمل التصديق المندوبين الخاصين للبلديات، بالإضافة إلى ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات، بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين، فيما ستشمل صلاحيات التصديق على الاستمارات كلاً من الموثقين، والمحضرين القضائيين والأمناء العامين للبلديات، ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين، بالإضافة إلى رؤساء أمناء الضبط لدى المحاكم العادية.

كما قررت السلطة منع مندوبي البلديات والمندوبين الخاصين المنتمين لأحزاب أحد المترشحين من التصديق على استمارات الحزب، ومنعت الضابط العمومي العضو في حملة أحد المرشحين التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات لذلك المرشح.

هذا وشملت الإجراءات الجديدة تمديد ساعات عمل المصالح المعنية لغاية الثامنة مساء، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.